Türkiye Gazetesi

31 yaşında olduğu öğrenilen 1 çocuk annesi kadının ölümü, polis ekipleri tarafından şüpheli bulundu. Evinde rahatsızlandığı iddiasıyla hastaneye yetiştirilen fakat tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadının, ölüm sebebi araştırılıyor.

ÖLÜM SEBEBİ OTOPSİ SONUCU BELLİ OLACAK

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Pazar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden rahatsızlanarak 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırılan 1 çocuk annesi Duygu B.A.(31) hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Genç kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Hayatını kaybeden Duygu B. A. (31)

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