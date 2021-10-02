Türkiye Gazetesi

Gündoğmuş'tan Akseki'ye giden Mehmet Yıldırım idaresindeki koyun taşıyan kamyon, kontrolden çıkarak önce bariyerlere ardından da istinat duvarına çarpıp takla attı.

Kamyonun hurdaya döndüğü kazada araç sürücüsü Mehmet Yıldırım (41) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Hatice Yıldırım ile 7 yaşındaki oğlu Murat Doğan Yıldırım 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla Manavgat’ta bulunan hastanelere kaldırıldı. Manavgat Devlet Hastanesine kaldırılan Murat Doğan yıldırım yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada kamyonun kasasında bulunan ve kaza sırasında etrafa saçılan onlarca koyun telef olurken, kazadan kurtulan koyunlar ise ormanlık alanda kayboldu.

“BERABER KOYUN YÜKLEYİP YOLA ÇIKTIK”

Mehmet Yıldırımla beraber koyun yükleyip birlikte iki ayrı araçla yola çıkan Kemal Özkan, “Gündoğmuş Kayabükü Mahallesi Kurugöl Yaylası’ndaki koyunlarımı 2 kamyona yükleyerek birlikte yola çıktık. Gündoğmuş’a kadar beraber geldik. Gündoğmuş’ta ben önce gidip koyun yatağını hazırlamak için hızlandım. Manavgat Taşkesiği Mahallesi’ndeki yatağa varıp koyunları indirmeme rağmen Mehmet gelmedi. Biraz sonra telefon geldi ve kaza yaptığını öğrendim” dedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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