Türkiye Gazetesi

İzmir Karşıyaka'da iki aile arasında çıkan tartışma, ailenin diğer fertlerinin de karışmasıyla büyüyerek kavgaya dönüştü. Ailelerden birinin balkondan pompalı tüfekle ateş açması sonucu 29 yaşındaki bir kadın hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

İddiaya göre, Örnekköy Mahallesi'nde çocukları kavga eden ve akraba oldukları öğrenilen S.Z. ile Demet K. tartışmaya başladı. Ailelerin diğer fertlerinin de dahil olmasıyla büyüyen olay sırasında S.Z'nin kocası K.Z, evin balkonundan pompalı tüfekle ateş açtı. Demet K, Serdar K, Gamze K. ve Niyazi G. vücutlarına isabet eden saçmalarla, K.Z. ile Şahin K. ise darp nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



İzmir'deki kavga sonrası meraklı vatandaşlar sokağa döküldü

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Demet K. ve Şahin K. özel bir hastaneye, diğer yaralılar ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Demet K. kurtarılamadı. Genç kadının cesedi, savcı incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan K.Z'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kavgayı ayırmak isterken canından oldu Trabzon’un Ortahisar ilçesinde 2 kişi arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan genç, silahla vurularak hayatını kaybetti.

Trafikte 'yol verme' kavgası yüzünden canından oldu Şanlıurfa'da meydana gelen olayda iki sürücünün yol verme kavgası birinin ölümü ile son buldu.