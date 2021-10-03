Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3 Ekim 2021 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Pazar gününü dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar, bugün havanın nasıl olacağını merak ederken, Meteoroloji'den birçok il için sağanak ve fırtına uyarısı geldi. Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Marmara'nın bir bölümünde sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, yağışların özellikle Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde ise havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

BİRÇOK BÖLGEYE SARI KODLU UYARI

Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Rize, Siirt, Trabzon, Van, Batman, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yayınlayan Meteoroloji, bu bölgelerde yaşayanların ani sel ve fırtınaya karşı tedbirli olması çağrısında bulundu.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında olması beklenirken, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

Rüzgar genellikle kuzeyli, güney ve güneydoğu kesimlerinde batı ve güneybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Güneydoğu Anadolu ile Van’ın güneyi, Batman, Şırnak ve Hakkâri’nin kuzey kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-70 km/saat), yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına (70-85 km/saat) şeklinde esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 28

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 32

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 21

Trabzon: Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor) 17

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 33

Meteoroloji'den İstanbul için sağanak uyarısı Meteoroloji, Doğu Karadeniz ve Ardahan çevreleri ile İstanbul ve Erzurum'un kuzey kesimlerinde kuvvetli sağanak yağışın görülebileceği gerekçesiyle uyarıda bulundu.