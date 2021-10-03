Türkiye Gazetesi

İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan 2 katlı bir binanın birinci katındaki dairede bulunan mutfak tüpü, henüz belirlenemeyen nedenle patladı. Güne patlama sesi ile uyanan mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. Patlama nedeniyle dış duvarları yıkılan dairenin moloz parçaları çevreye saçılırken, olayda yaralanan daire sakini kadın sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın yaşandığı evin arkasında yer alan binanın birinci katındaki dairenin camlarında hafif hasar meydana gelirken, patlamanın meydana geldiği evde ise büyük çapta hasar oluştu.

Patlamada evde yaşayan hamile anne Sema Ş. hafif şekilde yaralandı.

APARTMANA GİRİŞ ÇIKIŞLAR GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI

Avcılar Kaymakamı Kemal İnan, patlamanın meydana geldiği binaya gelerek incelemelerde bulundu. İnan, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüp patlaması, bir kişi hafif yaralı. O da olayın şokuna girmiş. Eldeki bilgiler bunlar" dedi.

Patlamanın meydana geldiği evde olay yeri ekiplerinin incelemeleri devam ederken, dairenin bulunduğu apartmana giriş çıkışlar geçici olarak kapatıldı.

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