Türkiye Gazetesi

Ataşehir'de yaşayan Eren Erbey, yaz ayında gelen 5 bin 208 TL’lik doğal gaz faturası ile büyük şaşkınlık yaşadı. Faturasının düzeltilmesi için İGDAŞ'a başvuran adam 1 ay sonra gelen 5 bin 853 TL'lik doğal gaz faturası ile ikinci kez şok yaşadı.

5 BİN LİRALIK FATURA 45 TL'YE DÜŞTÜ

İlk gelen doğal gaz faturası İGDAŞ tarafından kontrol edildikten sonra 45 TL'ye düşen Erbey'e, şimdi de 3 bin 681 TL kaçak gaz cezası, 2 bin 172 TL de doğal gaz faturası geldi. Saatinin değiştirilmesinden 2 ay sonra fatura krizi ile karşılaşan Eren Erbey, tekrardan İGDAŞ’a itirazda bulundu. Faturanın geldiği daireden taşınmasına rağmen abonelik işlemlerini sonlandırmayan Erbey, faturada oluşan yanlışlık için yetkililerden yardım bekliyor.

BOŞ EVE 2 AYDA 10 BİN TL FATURA

Eren Erbey, ”Bu faturaya istinaden İGDAŞ’a gittiğimizde doğal gazın kaçak olduğu bize belirtildi. Biz bir önceki fatura mağduriyetini yaşadığımız dönemde doğal gaz saatimin değiştiği söylendi. Benim iznim veya haberim olmadan ve bana gelen 2. faturamda da benim saatle oynadığım ve kaçak kullandığım söyleniyor. Ben zaten çalışıyorum, sabah saat 09.00’da evden çıkıyorum, akşam 21.00-22.00 gibi eve giriyorum. Tekrar tekrar söylüyorum, ev boş. Beyaz Masa'ya defalarca yazdım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne de yazdım, sadece bir defa arandım 'Size dönüş yapacağız' denildi. Ben karşımda muhatap bulamıyorum. Saatimin değişmesinden dolayı bir hata varsa benim ne suçum var burada. Sonuçta bu elektrik veya su saati değil doğal gaz saati" dedi.

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