Türkiye Gazetesi

Haliliye ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Bekir Tagay, kuzeni Furkan T.’nin (17) elindeki pompalı tüfeği alarak özçekim yapmak istedi.

KAMERAYI AÇMAK İSTERKEN TÜFEK ATEŞ ALDI

Bekir Tagay, cep telefonunun kamerasını açmaya çalışırken kuzeninin elindeki tüfeği ateş aldı. Göğsünden yaralanan genç, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ceset, otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, gencin ölümüne neden olduğu iddia edilen kuzeni gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İntiharını özçekimle duyurup, kendini astı Manavgat ilçesinde 2 gün önce 5 yıllık eşi S.G.’nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine Selimiye Jandarma Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunan genç adam ormanlık alanda asılı olarak bulundu. Genç adamın ölümü öncesinde özçekim yaparak kaynanasına mesaj gönderdiği ve intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Sosyal medya kullanımı ve özçekim gençlerde estetik kaygıyı artırıyor Son yıllarda artan sosyal medya kullanımı ve özçekim paylaşımlarının, özellikle ergen ve gençlerde beğenilme kaygısını artırırken buna bağlı olarak estetik yaptırmak isteyenlerin yaşının 25'lerden 15'lere düştüğü belirtildi.