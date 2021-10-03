Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Burdur'da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 10.15'te ve 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Burdur Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Meydana gelen deprem kaynaklı herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Yunanistan'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu Son deprem haberi Yunanistan'dan geldi. Heraklion kentinde meydana gelen değremin büyüklüğü ise 4,1 olarak ölçüldü.

Denizli'de art arda 6 deprem! Denizli, küçük ve orta şiddette olmak üzere 6 tane art arda depremle sarsıldı. Vatandaşlar gün boyu meydana gelen depremler dolayısıyla korku dolu anlar yaşandı.