Türkiye Gazetesi

Tadıyla kırmızı etle yarışan, fiyatıyla ise cebini düşünen vatandaşın tercihi olan mantar çeşitleri pazarlarda ve marketlerde yerini alıyor. Bir dönem adeta patlama yapan istiridye mantarının yerini ise kanlıca mantarı almış gibi görünüyor. Kutularla Ankara ve İstanbul'a gönderilen mantara talep yağıyor.

Sinop'un Boyabat ilçesinde sabah saat 4-5 sıralarında evlerinden çıkan köylüler dağ tepe gezerek arazinin zorluğuna aldırmadan kanlıca mantarı topluyor. Toplanan mantarlar öncelikle ilçede kurulan mantar pazarına, oradan da kutularla büyük şehirlere gönderiliyor.

40 GÜNDE 20-30 BİN LİRA KAZANÇ

Dağlardan binbir emekle toplanan ve temizlenip satılan kanlıca mantarının kazancı ise dudak uçuklatıyor. Yaklaşık 40 gün bulunabilen mantar toplayıp satan köylüler günlük 500-600 TL, 40 gün süre içinde ise 20-30 bin TL arasında getiri sağlıyor.

KİLOSU 20 LİRADAN SATILIYOR

Mantar toplayıp satan Hacer Özden, "İstanbul'a, Ankara'ya gönderiyoruz kutularla beraber. Kanlıca mantarının lezzeti çok güzeldir. Turşusu da yapılır bunun. Her şeyi de olur. Etten daha lezzetlidir. Kilosunu 20 TL'den veriyoruz. Aksu Yaylası'ndan getiriyoruz, Sinop'tan getiriyoruz. Çok uzaklara gidip getiriyoruz" dedi.

Şeref Kesici ise, "1 aydır Allah'a şükür millet para kazanıyor. Mantara gidiyoruz geliyoruz. Daha da bitmedi, 10-15 gün daha sürecek. Bütün Boyabat halkı İstanbul’a Ankara’ya da poşetleyip gönderiyoruz. Keyfimize diyecek yok. Allah’a şükür para kazanıyoruz. Emek gerekiyor. Yakın yerlerde yok. Boyabatlı arkadaşlar soruyor nereden buluyorsunuz diye. Sabah 5’te peşimden gelseler göstereceğim ama derelere inecek, tepelere çıkacak. Yakın yerlerde mantar yok. Biraz zorluğu var. Günde hanımla ikimiz 500-600 TL kazanıyoruz. Allah bereket versin. Şu anda 1 aydır gidiyoruz tahminim 10-12 gün daha gideriz. Mantar bittiğinde emekliyiz. Birikimimizi alıyoruz evlerimize çekiliyoruz" diye konuştu.

"1 KİLO MANTAR İÇİN 3 DAĞ DEĞİŞTİRİYORSUN"

Mantar toplayıp satan diğer iki kişi ise, "Toplaması çok zor gerçekten. Sabah 4’te çıkıyoruz. Aşağı yuvarlanıyorsun, dikenlerin arasından gidiyorsun bayağı sıkıntılı aslında. Biz buraya getiriyoruz millet çok basit zannediyor. 1 kilo mantar için 3 dağı değiştiriyorsun bazen. Tabanların şişiyor, üstün batıyor" dedi.

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