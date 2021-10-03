Türkiye Gazetesi

Yürüme engeli olan Mülkiye Aslan, 2004 yılında Konya’ya gelerek Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde eğitimine başladı. Mezun olduktan sonra tavsiye üzerine Türkiye Sakatlar Derneği Konya Şubesine giden Aslan, daha sonra engellilere eğitim veren Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) kurslarına kaydını yaptırdı. Aslan, burada ahşap üzerine çiviyle ve çeşitli renklerde teller geçirilmesiyle oluşturulan filografi sanatına başladı.

“AİLEM DAHİ BAŞARAMAZSIN DEDİ”

Hayallerinin peşinden gittiğini söyleyen Aslan, “Eğitmenlik gibi bir hayalim yoktu ama her zaman öğretmen olmak gibi bir hayalim vardı.” diyerek KOMEK tarafından yapılan eğitmenlik teklifini kabul ettiğini söyledi. Kendisinin en büyük hayalinin öğrenmek olduğunu belirten Mülkiye Aslan, “Ailem dahi başaramazsın, engellisin evinde otur... Ailem köyde oturuyor. Olabilir engelli olabilirim, ayaklarım olmayabilir ama aklım var. Bu aklı kullanmam gerektiği ihtiyacını hissettim ve ben ailemi ikna ettim. Onlar da tamam dediler. Allah razı olsun ve ben okul hayatıma mücadeleye o zaman başladım. Talep oluyor, beğenen oluyor yani sanatı beğenip ilgi oluyor ve son liselerde diğer okullarda da Milli Eğitim müfredatında bulunuyor ders veriliyor.

“EN BÜYÜK HAYALİM ÖĞRETMENLİKTİ”

“Benim en büyük hayalim öğretmenlikti ve ben hiçbir zaman vazgeçmedim. Ben 2 tane üniversite okudum bütün tepkilere rağmen. Ben üniversite ortamında da tepki aldım tek engelli bendim çünkü. Ama vazgeçmedim kursa gittim bir şeyler öğretmek sizi hayata bağlar. Anne ve babalar evlatlarınıza gerçekten onlara gerçekten bir şeylere yaradığını hissettirin çünkü her insan bir işe yarar her insan bir şeyler yapabilir. Onun için bunu karşı tarafa bu öz güveni vermek çok önemli. Engelli kardeşlerimiz de vazgeçmesinler hayalleri ve hedefleri olsun. Hedefleri konusunda kapıları zorlasınlar hemen pes etmesinler” şeklinde tavsiyelerde bulundu.

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