Türkiye Gazetesi

Elazığ istikametinden gelen bir araçla karşı yönden gelen iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada hurdaya dönen araçlardan 2'si yol kenarında bulunan kayısı bahçesine savrulurken, ihbar üzerine olaya yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

POLİS MEMURU KURTARILAMADI

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, Selami Çeçen (22) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Hastaneye kaldırılan ve polis memuru olduğu öğrenilen yaralılardan Abdusselam Ekici'nin de (26) hayatını kaybettiği öğrenildi.

YARALI 3 KİŞİ DE HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şerif Ekici (50) ve Fehriye Çeçen'in (33) de hayatını kaybetmesi ile kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Kazada hayatını kaybeden polis memuru Abdusselam Ekici'nin Diyarbakır'da görev yaptığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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