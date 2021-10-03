Türkiye Gazetesi

Trafik kazası yine bir cana mal oldu. Samsun'da bir şoför 3 yaşındaki küçük çocuğu ailesinden kopardı. Kaza sonrası olay yerinden kaçan zanlı, daha sonra karakola giderek teslim oldu.

ÖNCE KAÇTI, SONRA TESLİM OLDU

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet O. idaresindeki otomobil 3 yaşındaki Kerem Asaf Can'a çarptı. Kazada ağır yaralanan çocuk 112 ekipleri tarafından ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Talihsiz çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

Çocuğun yakınları hastaneye koştu. Kendini yerden yere atan baba Kerim Can ile anne Hasibe Can ile yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Aracıyla birlikte kaza yerinden kaçan otomobil sürücüsü Mehmet O. polis merkezine giderek teslim oldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.