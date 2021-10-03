Manisa'da itfaiye eri olarak çalışan Emre Çetin, perşembe günü görev başında aniden fenalaştı. Hastanaye kaldırılan Çetin'in beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Genç itfaiyeci doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
Onun acı haberi yakınlarını ve itfaiye teşkiladını derinden sarstı. Merhumun görevli olduğu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Salihli 3. Bölge İtfaiye Amirliği’nde tören düzenlendi. Türk Bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracı yerine itfaiye aracıyla taşındı. Cenaze Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.
İtfaiyecilere su taşırken alevlerin arasında kalıp öldü Marmaris'te orman yangınlarına müdahale eden ekiplere destek olmak için motosikletiyle su taşıyan genç, kaza yapıp alevlerin arasında kalarak feci şekilde hayatını kaybetti.
İtfaiye eri görev başında kalp krizi geçirip öldü Adana’da 17 yıldır itfaiye eri olarak görev yapan 46 yaşındaki Mustafa Kılınç, görev başında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti.
Son yolculuğuna itfaiye aracıyla yollandı
Manisa'da 26 yaşındaki itfaiye eri Emre Çetin, geçirdiği beyin kanaması sonucu öldü. Çetin'in cenazesi cenaze aracı yerine itfaiye aracıyla taşındı.
Manisa'da itfaiye eri olarak çalışan Emre Çetin, perşembe günü görev başında aniden fenalaştı. Hastanaye kaldırılan Çetin'in beyin kanaması geçirdiği anlaşıldı. Genç itfaiyeci doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.
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