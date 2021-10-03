Türkiye Gazetesi

Trafik kazasına bu defa polisler karıştı. Bursa'da bir otomobil karşıdan gelen polis aracı ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle, 2'si polis 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yasin K. idaresindeki otomobil, Ertuğrulgazi Caddesi'nde polis memuru Mahmut Z'nin kullandığı polis aracıyla çarpıştı. Kazada, sürücüler Yasin K. ve Mahmut Z. ile emniyet aracında bulunan polis memuru Ferhat A. yaralandı.

Çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülenen kazanın ardından 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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