Türkiye Gazetesi

Adana'da Seyhan Barajı'na gidip balık tutan şahıslar, suda ceset olduğunu fark etti. Hemen ekiplere haber verildi. Olay yerine gelen dalgıçlar sudan cesedi çıkarttı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldı.

BARAJ KAPAKLARININ ORADA BULUNDU

Olay, Çukurova ilçesi Seyhan Baraj Gölü DSİ’ye ait regülatör kapaklarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, baraj golünde balık tutan kişiler, kapakların orada ceset görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen asayiş polisleri de durumu sualtı polisine aktardı. Zodyak bot ile bölgeye geldi.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE CESEDİN 15 GÜNLÜK OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Suya giren dalgıç polis cesedi kapakların olduğu yerden çıkarttı. Çıkartılan erkek cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Yaklaşık 15 gündür su içerisinde olduğu tahmin edilen cesedin tanınmayacak hale geldiği öğrenildi.

Bulunan erkek cesedinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiyle belirlenecekken yapılacak DNA testi ile kimliğine ulaşacağı belirtildi. Ceset Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Komşular ihbar etti, evden ceset çıktı Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kokudan rahatsız olan bina sakinlerinin ihbarı sonrasında bir eve giren ekipler, erkek cesediyle karşılaştı.

Balık ararken ceset buldular Trabzon'da denizde avlanmaya çıkan balıkçılar, ceset ile karşılaştı. Cesedin kime ait olduğu bilinmiyor.