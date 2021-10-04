Mescid-i Selam yönünden Edirnekapı yönüne doğru ilerleyen tren, Demirkapı Metro İstasyonu’nda arızalandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye teknik ekip yönlendirilirken arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı.
Metro İstanbul, Twitter hesabından, "Seferlerimiz Bosna Çukurçeşme istasyonundan aktarmalı olarak yapılmaktadır.." duyurusu yapıldı.
Havalimanı metrosunda test sürüşleri Kasım ayında başlıyor Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu "Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında Kasım ayında ilk sinyalizasyon test sürüşlerini başlatacağız" dedi.
Halkalı-İstanbul Havalimanı metrosunun yüzde 60'ı tamamlandı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattının yüzde 60'ının tamamlandığını belirterek, "2022 sonunda 31,5 kilometrelik bu hattı halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz." dedi.