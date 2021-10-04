Türkiye Gazetesi

Seydişehir'de bir minibüsün koyun sürüne çarpması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Bünyamin Çandar idaresindeki 34 HR 6942 plakalı minibüs, Karabulak Kavşağı Isparta Caddesi üzerinde, sahibinin yolun karşısına geçirmeye çalıştığı koyun sürüsüne çarptı.



KAZADA 34 KOYUN TELEF OLDU

Kazada, sürücü ile araçta bulunan Dudu Çandar, Mustafa Çandar, Mehmet Çandar, Şeyda Çandar, Murat Coşkun, Fatma Art yaralandı. Minibüsün çarptığı 34 koyun da telef oldu.

CENAZEDEN DÖNÜYORLARMIŞ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Minibüstekilerin, cenaze dolayısıyla İstanbul'dan Konya'nın Bozkır ilçesine gittiği öğrenildi.



Oğlunu üniversiteye kaydetmeye giderken kaza yapan uzman çavuş Konya'da toprağa verildi Antalya’da görevli olan Uzman Çavuş Kemal Hayta oğlunun üniversite kaydını yaptırmak için Çorum’a giderken Isparta’da kaza yaptı. Kemal Hayta hayatını kaybederken eşi ve iki çocuğu ise kazayı yaralı atlattı.



Otomobil sürüye daldı, 29 hayvan telef oldu Şanlıurfa’da bir otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan sürünün arasına daldı. Kazada 29 koyun ve keçi telef oldu.

