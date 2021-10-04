Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Çalışan anne olmak zor... Ama en zor kısmı ise şüphesiz psikolojik tarafı. Ev hanımı, iş kadını, annelik birçok farklı role bürünen kadınlar apayrı sorumlulukların arasında sıkışıp kalıyor. Çocukla yeterince ilgilenememe düşüncesinin yanında mükemmel annelik kavramı suçluluk duygusuna dönüşerek işteki anneyi yiyip bitiriyor. İlk üç yaş ise anneye güvenli bağlanma açısından büyük önem taşıyor. Uzmanlar sağlıklı bir anne-çocuk ilişkisi için annenin çalışıp çalışmaması değil kaliteli zamana ve çocukla kurduğu ilişkiye dikkat çekiyor.

GÜVENLİ BAĞLANMAYA DİKKAT

Anne ile çocuğun güvenli bağlanması, annenin çocuktan ayrıldığı zamanlarda çocuğun huzursuz olmasını önleyecektir. Yapılan bilimsel araştırmalar bebeğin ilk üç ayında ağlamalarına uygun cevap verilirse, çocuğun 12 aylık olduğunda güvenli bağlanmasının gelişmiş olacağını ifade ediyor.

Güvenli bağlanma neden önemli? Çünkü güvenli bağlanan çocuklar, annelerinin her zaman yanında olduğunu ve ulaşılabilir olduğunun farkında oluyor. Hâliyle de etrafı rahatlıkla keşfe çıkıyorlar.

Güvensiz bağlanan çocuklar ise çevrelerine karşı çok daha az merak duyarak çekingen tavır sergiler. Pek çok çalışma, erken çocukluk dönemindeki güvenli bağlanan çocukların ileriki yıllarda sosyal ilişkilerinde daha yetkin olduklarını ve güvensiz bağlanan yaşıtlarına göre daha kolay uyum sağladıklarını işaret ediyor.

Güvenli bağlanmayı desteklemek için ise bazı yöntemlere kulak vermek gerek.

Uzmanlar, anne ile çocuğun 24 saat birlikte olmasından ziyade geçirilen zamanın kalitesine dikkat çekiyor

Bunlardan bazıları ise şöyle:

> Bebeğiniz doğduğu andan itibaren onunla iletişiminiz her daim göz göze olmalı.

> Bebeğinizin bakımını üstlenen kişiler sabit kalmalı.

> Bebeğim çok küçük beni anlamaz ki demeden işe gideceğinizi belli etmeniz gerek. En çok yapılan yanlışların başında ağlayacak korkusuyla veda etmeden evden kaçarak gitmek geliyor…

> Fiziksel temas ise güvenli bağlanmanın en kıymetlisi. Basit bir “ce-eee” oyununun bile güvenli bağlanmayı güçlendirdiğini biliyor musunuz?

SÜREÇ SIKINTISIZ İLERLİYOR

Çalışan anneler, çocuklarıyla kısıtlı bir zaman geçirdiklerinin farkında oldukları için zamanın kıymetini biliyor. Bu da ister istemez çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmeye itiyor. Yeni oyunlar, bol kitap okunan zamanlar… Araştırmalara göre evde kalan yetişkinlerin çocukları gibi çalışan annelerin çocukları da mutlu bir süreç geçirerek, sorumluluk almayı öğreniyor.

Sosyal medya çocuklarda duygu eksikliğine sebep oluyor Günümüzün en çok kullanılan iletişim platformlarından sosyal medyanın çocuklar üzerindeki etkilerini araştıran Klinik Psikolog Betül Çubuk, sosyal medyanın duygu eksikliği oluşturduğunu söyledi.

Okula dönen çocuk akran zorbalığı yaşamasın Çocukların online eğitim sonrası yüz yüze eğitim dönemine geçmesiyle birlikte okul ve arkadaşlık ilişkilerinde problem yaşayabileceğini vurgulayan uzmanlar “İki yıl boyunca evde ebeveynleriyle vakit geçiren, kendi içine dönen çocuğunuz, okulda yüz yüze iletişimde pasif kalabilir. Akran zorbalığı yaşayabilir. Ailelerin geçiş döneminde çocuklarını çok iyi takip etmesi gereklidir” uyarısında bulunuyor.