Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

C vitamini kaynağı olan bu lezzetli meyvenin düzenli tüketilmesiyle cildiniz daha canlı ve genç bir görünüme kavuşacaktır. Mandalinanın kendisi kadar kabuklarının da birçok faydası bulunuyor.

SİYAH NOKTALARDAN KURTULUN

Mandalina kabuğundan elde edeceğiniz maskeler cildinizin en büyük dostu olmaya aday. Maske için soyduğunuz bir adet mandalinayı kabuğuyla birlikte blenderdan geçirin. Bir çay kaşığı da bal ilave ettiğiniz bu karışımı yüz ve boyun bölgenize uygulayarak masaj yapın. Yapacağınız bu masaj ile ciltteki ölü hücrelerin temizlenmesini kolaylaştırmış olacaksınız. 10-15 dakika beklettiğiniz maskeyi bol su ile durulayın. Bu maskeyi düzenli yaptığınızda siyah noktalarınızın azaldığını fark edeceksiniz. Cildin nem dengesini de sağlayan mandalina maskesi daha parlak bir cilt görünümüne kavuşmanızı sağlayacaktır.

BAŞ AĞRISINA DOĞAL YÖNTEM

Sık sık baş ağrısı çekiyorsanız kendine has, mis kokulu bir mandalinayı yedikten sonra kabuğunu koklamayı ihmal etmeyin. Kabuğun içindeki uçucu yağlar baş ağrınızın geçmesi için yardımcı olacaktır.

KÖTÜ KOKULARA ELVEDA

Evde kızartma yapmak şahane ama günlerce çıkmayan o koku ise can sıkıcı olabiliyor. Kokudan şikâyetçi iseniz bir tencere su ile kaynatacağınız mandalina kabuğu kötü kokuyu kısa sürede gölgeleyecektir.

KABUĞUNUN TADI AYRI

Mandalina kabuklarını biriktirip çay yaparak içebilirsiniz. İki adet mandalinanın kabuğunu kaynamış olan 200 ml suya ekleyin. 10 dakika demlenmesini bekleyin ve içine tarçın ile bal ekleyerek keyifle için.

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