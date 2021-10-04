Türkiye Gazetesi

DUYGU YILMAZ

Yüzde çiğneme, gülme, kaş çatma ve benzeri hareketleri sağlayan 43 kas olduğunun bilgisini veren Uzman Grant, cilt güzelliği için yüz masajının çok önemli olduğunu vurguluyor. Yüz masajının, sporun beden üzerinde bıraktığı etki kadar faydalı olduğunu ifade eden Grant’ın, üç adımlı bir yüz masajı tekniği bulunuyor.

Parmaklar bükülü hâlde bastırarak daireler çizilen masaj ise şöyle:

1) Ovarak daireler çizmeye çene çizgisinin altından başlayın ve çemberi merkezden dışa doğru genişletin.

2) Ovalamayı çene hizasından elmacık kemiklerine kadar uzatın.

3) Alnı ovalayın ve hareketi şakaklara kadar ilerletin. Hareketleri üçer defa tekrarlayın.

Grant, yüz masajının düzenli bir şekilde günlük olarak yapılmasının kan akışını hızlandırarak canlandıracağını, kolajeni artıracağını, genel cilt dokusunu toksinlerden arındırıp güzel görünmesini sağlayacağına dikkat çekiyor.

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