Türkiye Gazetesi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 5 yıldızlı bir otelde yangın çıktı. Otelin LNG tankının patlaması sonucu olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Saatler süren söndürme çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken otelde büyük çapta hasar meydana geldi.



Kısa sürede büyüyen yangın etrafı sardı

Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin LNG tankının patlaması sonucu yangın çıktı. Ormanlık arazi içerisinde bulunan otelde bir anda etrafı alevler sardı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangına hbar üzerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

BİNAYA SIÇRADI

Otelin personel lojmanında bulunan otel personelleri hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangın, tankın arkasındaki bir binaya da sıçradı. Alevlere teslim olan bina tamamen yandı. Beton mikserlerinin de katıldığı söndürme çalışmalarına Muğla 911 Arama Kurtarma da 5 gönüllüsüyle destek verdi. Ekipler, alev alev yanan tanka saatlerce müdahale ederek soğutmaya çalıştı. Yangında otelde büyük çapta hasar meydana geldi.

İzmir'de ormanlık alanda yangın çıktı İzmir'in Karaburun ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler yangına müdahale ediyor.