Türkiye Gazetesi

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi’nde bir apartman dairesine taşınan yeni evli Yakup ile Zeynep Öztürk çifti 9. Katta oturan ve 7 aylık hamile olan Güllü P. ile arkadaş oldu. Zeynep Öztürk ile sürekli birbirine gitmeye başlayan Güllü P. Öztürk’e sohbet ederken altınlarını nereye sakladığını sorduktan sonra, “En uygun yer yatak odasındaki asma tavanın iç kısmı. Oraya saklamalısın yoksa hırsızlar çalar” dedi. Ziyaretten bir süre sonra Öztürk’e mesaj atan ve evde olup olmadığını öğrenmeye çalışan Güllü P. Mahalledeki çilingirciyi çağırarak kapıda kaldığını söyleyerek kapıyı açtırdı. Kapı açılınca komşusunun 71 bin TL değerindeki altınlarını çalan Güllü P. altınları alıp evden kaçtı.

ALTINLARI ÇALAN KADIN EV HAPSİ CEZASINA ÇARPTIRILDI

Eve döndüklerinde açık kapıyı gören Öztürk çifti durumu Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Binanın güvenlik kamerasını inceleyen ekipler 7 aylık hamile olan Güllü P.’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Güllü P., eşi iş kuracağı için altınlarını aldığını söyleyerek ağlayıp pişman olduğunu dile getirdi. Adliyeye sevk edilen Güllü P., çıkarıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Güllü P.’nin sattığı altınlar kuyumcudan alınarak, Öztürk çiftine geri verildi.

Hırsızlık zanlısı kadın adliyeye giderken göbek attı Lüks araçla hırsızlık avına çıkıp Türkiye'yi dolaşan 4'ü kadın 5 kişi polisin takibi sonucu Samsun'da yakalanıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Hırsızlık zanlısı kadınlardan birinin adliyeye giderken göbek atıp oynaması ise şaşkınlığa neden oldu.