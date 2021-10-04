Türkiye Gazetesi

İstanbul’un Esenyurt ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde gerçekleşen olayda evlenmek üzere olan damat şehrin ortasında silahıyla dehşet saçtı. Gelin alma merasiminden sonra evin önüne gelen damat gelin arabadan indiği sırada belindeki tabancasını çıkartarak havaya ateş açtı.

ŞANS ESERİ KİMSE YARALANMADI

Mahalleliye aldırmayan damat, sonrasında hiçbir şey olmamış gibi eğlencecine devam etti. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken maganda damadın havaya ateş açtığı anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

1,5 yaşındaki çocuğa maganda kurşunu isabet etti Samsun'da parkta oynayan 1,5 yaşındaki B.A'nın omzuna maganda kurşunu isabet etti. Hastanede ameliyata alınan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.