Türkiye Gazetesi

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Şikago seferini yapan uçakta, 10 bin metre yükseklikte hamile bir yolcunun doğumunu başarıyla gerçekleştiren beyin cerrahı Op. Dr. Feridun Kubilay, müdahalesinin ABD ve birçok ülkenin gazete manşetlerinde yer almasından büyük gurur duyuyor.

ABD'de okuyan çocuklarını görmek için bindiği uçakta Faslı bir anne adayının rahatsızlandığının fark edilmesi üzerine THY uçuş ekiplerinin anons yaptığını anlatan Kubilay, kadının yanına ilk gittiğinde karın ağrısı ya da apandisit şikayeti olduğunu düşündüğünü söyledi.

10 BİN METRE YÜKSEKLİKTE DÜNYAYA GELDİ

Anne adayının eşiyle İngilizce iletişim kurduğunu belirten Kubilay, kadının hamile olduğunu anlamaları üzerine THY hosteslerinden uçağın kuyruk bölümünde bir alan açmalarını istediğini ve öğrencilik yıllarından kalan bilgileri ile uçak Danimarka'nın Kopenhag şehri civarlarında seyrine devam ederken doğumu gerçekleştirdiklerini belirtti.

"Bebeği kucağıma alıp ağlama sesini duyduğumda dünyalar benim oldu" diyen Op. Dr. Kubilay, "10 bin metre yükseklikte doğum belirli riskleri de kendi içinde barındırıyor. Doğum çok şükür başarıyla gerçekleşti. İş başa düştü. Daha önce böyle bir deneyimim olmamasına rağmen başarıyla operasyonu tamamladık" dedi.

SAAT BAŞI SAĞLIK DURUMLARINI KONTROL ETTİ

Doğumun ardından Şikago'ya varmalarına 8 saat daha kaldığını ve bu süreçte anne ile bebeğin durumlarının iyi olduğunu belirten Kubilay, "Doğumdan sonra saat başı anne ve bebeğin sağlık durumlarını kontrol ettim. Başka bir şehre inmeye gerek kalmadan doğum gerçekleştiği için çok mutlu olduk. Faslı baba çocuğa benim ismini vermek istedi ama ben ismimin telaffuzunun zor olduğunu söyledim. Bebeğin isminin ne olacağına, anne ve babanın kendilerinin karar vermesini istedim. Bebeğe babası, 'Mehdi' anlamı taşıyan Almahtı ismini verdi. Çok sevindik. Daha sonra uçak başarıyla Şikago'ya indi" ifadelerini kullandı.

"KRALLAR GİBİ KARŞILANDIM"

Kuleye doğum olayının bildirilmesinin ardından sağlık ekiplerinin Şikago'daki havalimanı pistinde hazır beklediğini aktaran Kubilay, sağlık ekiplerinin kendisini kutladıktan sonra anne ve bebeği ambulansla hastaneye götürdüklerini söyledi.

Kubilay, "Havalimanında krallar gibi karşılandım. Pasaport polisi ve tüm görevliler beni tebrik etti. Önemli olan o anlarda anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde emin ellere teslim edilmesiydi. Sonra ABD ulusal basını başta olmak üzere gazetelere manşet oldum. Benimle röportaj yaptılar sağ olsunlar. Şimdi burada da sokakta görenler fotoğraf çektirip benimle konuşuyor. Bu mesleğimizin en güzel ödülü sanırım" şeklinde konuştu.

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