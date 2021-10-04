Türkiye Gazetesi

Bursa’da Uludağ’ın eteklerindeki Kadıyayla bölgesinde köpeği ile yürüyüşe çıkan bir kişi köpeğinin tepkisi üzerine yere baktı. Yerde yaralı halde yatan 73 yaşındaki Hasan Savaş’ı gören köpeğin sahibi polis ekiplerine ihbarda bulundu.

YAŞLI ADAMIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olay yerine gelen polis ekipleri yaşlı adamı olduğu yerden çıkarmak için arama kurtarma ekipleri ve itfaiye ekiplerine çağrıda bulundu. Yaşlı adam olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yarım saat süren zorlu yolculuğun ardından çıkartılarak hastaneye kaldırıldı. Kafa travması geçiren Savaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

2 yıldır kayıp gencin cesedi barajda bulundu Çorum'daki barajda bulunan cesedin, 2 yıl önce evden ayrılarak kayıplara karışan 21 yaşındaki Mücahit Bolat’a ait olduğu öğrenildi.