Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremi sosyal medyadan duyurdu.
Deprem, Ege Denizi'nde meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen deprem yerin 8,9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
4,3 büyüklüğündeki deprem saat 17.03 sıralarında oldu.
Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Burdur'un Bucak ilçesinde, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Denizli'de art arda 6 deprem! Denizli, küçük ve orta şiddette olmak üzere 6 tane art arda depremle sarsıldı. Vatandaşlar gün boyu meydana gelen depremler dolayısıyla korku dolu anlar yaşandı.
Yunanistan'da 4,1 büyüklüğünde deprem oldu Son deprem haberi Yunanistan'dan geldi. Heraklion kentinde meydana gelen değremin büyüklüğü ise 4,1 olarak ölçüldü.