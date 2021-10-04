Türkiye Gazetesi

Uşak'ta yaşayan 14 yaşındaki lise öğrencisi Cennet C., sabah erken saatlerde okula gitmek için evden çıktı. 9. sınıf öğrencisi Cennet'e M.Ö. kontrolündeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 50 metre savruan Cennet, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cenazesi ailesinin yaşadığı Kızılhisar köyündeki mezarlığa defnedildi.

50 METRE SAVRULDU

Uşak Lisesi yakınlarında 9. sınıf öğrencisi Cennet Candoğan'a (14) okula gitmek için karşıya geçtiği sırada M.Ö. kontrolündeki hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Candoğan, yaklaşık 50 metre savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan çocuk ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, yol trafiğe kapatıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan çocuk yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamazken, araç sürücüsü M.Ö. gözaltına alındı.

AİLESİNİN YAŞADIĞI KÖYÜN MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Hastanede yapılan otopsi sonrası ailesine teslim edilen küçük çocuğun cenazesi, ailesinin yaşadığı Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyüne getirildi. Alınan helalliğin ardından küçük Cennet, Kızılhisar Mezarlığı'na defnedildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.