Türkiye Gazetesi

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından bir salın içine bindirilerek Türk karasularına geri itilen Datça’da 8, Marmaris açıklarında ise lastik bot içinde 77 olmak üzere toplam 86 düzensiz göçmen kurtarıldı.



BOTUN MOTORU ARIZA YAPINCA YAKALANDILAR

Dalaman açıklarında ise lastik botun motoru arıza yaparak açık denizde sürüklenen 35, kaçış hazırlığında olan 19 düzensiz göçmen yakalandı. Datça, Marmaris ve Dalaman açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri 5 ayrı düzensiz göçmen olayında toplam 131 düzensiz göçmeni kurtarırken, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.



İzmir açıklarında 114 düzensiz göçmen yakalandı İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 114 düzensiz göçmen yakalandı.



Yunan askerinin Türk karasularına ittiği 16 göçmen kurtarıldı Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına itilen 16 düzensiz göçmen kurtarıldı.