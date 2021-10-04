Türkiye Gazetesi

Ümraniye'de sıcak saatler, bir iş yerinde çıkan yangında piknik tüpü patladı. Dehşete düşüren patlama anı kameraya yansırken, olayda 1 kişi yaralanan 1 kişi ise hastaneye sevk edildi. Yangın, Ümraniye’de Parseller Mahallesi Firüz Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir iş yerinin üst katında saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Alt katı marangoz malzemeleri, üst katı kimyasal malzeme deposu olarak kullanılan iş yerinin üst katında yangın çıktı. Alevler yükselerek binanın üst katını tamamen sardı.



KİMYASAL MADDELER VE PİKNİK TÜPÜ PATLADI

Üst katta bulunan kimyasal maddeler ve piknik tüpü patlamalara neden oldu. Patlama sonucu binanın duvarları yıkılırken, binadan dökülen molozlar nedeniyle bir araç da zarar gördü. Patlama anı cep telefonunu kamerasına saniye saniye yansıdı, paniğe kapılanlar vatandaşlar kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.



YARALANAN ŞAHIS HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Sağlık ekipleri piknik tüpünün patlaması sonucu yaralanan vatandaşı hastaneye kaldırdı.



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