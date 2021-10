Türkiye Gazetesi

Mersin'in Erdemli ilçesinde lokantacılık yapan Ufuk Kurt, 7 yıl önce bölgede bir bahçe satın aldı. İçerisinde 1 yaşında bodur elma fidanları bulunan bahçe için hem köylüler hem de arkadaşları olumsuz yorumlarda bulunarak bahçenin bulunduğu bölgede elma yetişmeyeceğini ve bu fidanları söküp yerine başka meyve fidanları dikmesi gerektiğini tavsiye etti.

Kendisine söylenenlere kulak asmayan ve eşinin desteği ile elmaların bakımını sürdüren Kurt'un bahçesi, verim ve kalitesiyle görenleri hayran bırakıyor. 6.5 dönüm bahçesinde yaklaşık 450 bodur elma fidanı bulunan Kurt, bu yıl her bir ağaçtan yaklaşık 100'er kilogram ürün alarak hem ekonomik kazanç elde etmeye başladı, hem de olmaz diyenlere azmiyle örnek oldu.

"FİDANLARI SÖKMEYİ DÜŞÜNMEDİM"

Lokanta esnafı 2 çocuk babası Ufuk Kurt, "7 yıl önce burayı aldım, aldığımda elma fidanları 1 yaşındaydı. Bazı köylüler ve arkadaşlar burada elmanın yetişmeyeceğini, elmanın verimli olmayacağını söyleyerek fidanları söküp ceviz veya benzeri şeyler dikmemi tavsiye ettiler. Ben bu aşamada dikilen fidanları sökmeyi düşünmedim. Bakımını yaparak bu aşamaya getirdim. Maşallah verimleri de kalitesi de güzel" dedi.

"HER AĞAÇTAN YAKLAŞIK 100 KİLO MEYVE ALDIK"

Her bir ağaçtan 2 kasa ila 3 kasa arası elma topladıklarını dile getiren Kurt, "Ağaçlarda meyve seyreltmesi yapıldı. Hasadını yaptığımız her bir ağaçtan yaklaşık 100 kilo meyve aldık. Yani sök diyenleri dinleseydim şu anda bu ağaçlar yoktu. Şu an onların sözlerine karşı ben de şaşkınım şu meyveleri gördükçe" diye konuştu.

Tam hasadın 20 gün sonra gerçekleşeceğini dile getiren Kurt, "Ben burayı aldığımda elma olmaz burada sök bu elmaları diyenleri, buraya elma yemeye davet ediyorum. Buyursunlar gelsinler" dedi.

Merak edip dereden getirdi... Şimdi 5 ton hasat yapıyor Konya’da 6 yıl önce derede bulduğu elma ağacından kök alan ve bu kökü bahçesine eken 62 yaşındaki Zeki Bacaksız, elma fidanlarını çoğaltarak şimdi yılda 5 ton elma üretimi yapıyor.

Hasat başladı! Kilosu 500 liraya kadar çıkıyor Rize'de ağaç sahipleri çiçek açan ıhlamurun hasadına başladı. Hasat sonrası ıhlamurun 500 liradan alıcı bulması bekleniyor.