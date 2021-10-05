Türkiye Gazetesi

Bayburt-Trabzon arasında yer alan ve dünyanın en tehlikeli yolu seçilen Derebaşı Virajları, doğa ve adrenalin tutkunlarının adresi oldu.

HALKIN ÇALIŞTIRILMASIYLA İNŞA EDİLDİ

1914 yılındaki Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen yolda, özellikle kış aylarında çığ ve heyelan gibi doğa olayları sıkça yaşanırken, bölgenin karakteristik özelliği olan sis, Soğanlı Dağları zirvesindeki vadi boyunca etkisini sürdürüyor.

DÜNYANIN EN TEHLİKELİ YOLU

Kullanıcılarına dünya genelindeki tehlikeli ve zorlu yolların tanıtımını yapan www.dangerousroads.org adlı site tarafından 6 yıl önce dünyanın en tehlikeli yolu seçilen Derebaşı Virajları, sarp kayalıklar üzerinde ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin virajla sürücülere zor anlar yaşatıyor.

YÜRÜYÜŞ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyeleri, sürücülere zor anlar yaşatan ancak doğal güzellikleriyle de son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunları için yeni bir rota haline gelen Derebaşı Virajları'nda yürüyüş gerçekleştirdi. Bayburt ve Gümüşhane'den yola çıkan doğa tutkunu 21 kişi araçla Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyüne geldi. Yürüyüşlerine buradan başlayan ekip, Bayburt ile Trabzon arasında dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen Derebaşı Virajları'na ulaştı.

“DÜNYANIN EN ZORLU YOLLARINDAN BİRİ”

Bu yılki programlarına Derebaşı Virajları’nı aldıklarını belirten Akbulut, "Hava şartları biraz ağır olmasına rağmen çok güzel bir geziydi. Burası dünyanın en zorlu yollarından birisi olmasıyla dikkati çekiyor. D 915 Karayolu üzerindeyiz ve burası sürücüler tarafından kullanılıyor. Kullanıldığı için çok zor bir parkur. İkinci bir aracın buradan geçmesi gerçekten zor. Herkese burayı gezip görmesini tavsiye ediyoruz" dedi.

“İNSANLARIN GELİP GÖRMESİ GEREKLİ”

Zorlu hava koşullarına rağmen belirledikleri parkuru tamamladıklarını dile getiren sporculardan Fatma Cebeci de şunları kaydetti: "Son derece keyifli bir aktiviteydi. Bildiğiniz gibi Derebaşı Virajları dünyanın en zorlu yollarından biri. O yüzden diğer insanların da gelip görmesi gereken yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum."

Dünyanın en tehlikeli yolu seçildi

Dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları'nın yolu ulaşıma açılmayı bekliyor Trabzon-Bayburt arasındaki Soğanlı Dağları'nın yamaçlarında yer alan ve dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösterilen Derebaşı Virajları yaklaşık 1 yıldır yaşanan kaya düşmesi ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanırken, yöre halkı yolun ulaşıma açılmasını bekliyor.