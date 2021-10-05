Türkiye Gazetesi

Manisa’da 7 aylık hamileyken koronaya yakalanan 29 yaşındaki Sevgi Ünlü 40 gün entübe kaldıktan sonra yaşam savaşını kaybetti. 8 aylık bebek ise sezaryenle alındı.

Bebeğini göremeden hayata gözlerini yuman Sevgi Ünlü’nün isteği üzerine sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kız bebeğine Sevda ismi verildi. Geride 3 yaşında Erol isminde erkek çocuk ve yeni doğan kızı Sevda ile acılı bir eş bırakan genç kadının eşi Talat Ünlü yaşadıkları acının tarifi olmadığını belirtirken tüm hamilelere aşı olmaları çağrısında bulundu.

"AŞI VURULSA BELKİ BÖYLE OLMAZDI"

Biri 3 yaşında, diğeri yeni doğan 2 çocuğunun annesi, 7 yıllık hayat arkadaşını kaybetmenin verdiği acının tarifi olmadığını kaydeden 32 yaşındaki Talat Ünlü, “Eşim koronavirüse yakalandı. İlk başlarda ağrılarla başladı. Ondan sonra hamile olduğu için çok baskısı ve ağrıları vardı. Teste gittik pozitif çıkınca hastaneye yatırdılar. Hamile olduğu için fazla da müdahale edemediler. Bir hafta sonra kızımı aldılar. Kızım iyi yaşıyor Allah'a şükür. Annesinin yaklaşık bir ay 5 gün kadar entübe olarak tedavisi sürdü ama tedaviye cevap vermedi. Virüs tüm ciğerlerini sarmış. Hamile kadınlara sesleniyorum evden dışarı çıkmasınlar. Eşim bebeğe zarar geleceği korkusuyla aşı olmadı. Daha sonra aşı vurulalım mı vurulmayalım mı derken tereddütte kaldık bebeğe zarar gelir diye aşı vurulmadık. Aşı vurulsak belki böyle olmazdı" dedi.

"BİZ YANDIK BAŞKASI YANMASIN"

Kızını kaybetmenin acısını yaşayan ve gözyaşları içinde ‘Keşke aşı olsaydı’ diyen anne Ayşe Arslan ise şunları söyledi: "Çok zor bir süreç. Tam bir ay bir hafta kızım hastanede kaldı. 3 hafta entübe kaldı. Hastanede bir hafta sonra bebeği aldılar. Aşı olmayanlar, aşı karşıtları, aşı olsunlar. Bir an önce. Keşke benim kızım kimseyi dinlemeseydi de olsaydı. Bakanlığı da aradı kızım karnında bebek varken, olayım mı olmayayım diye. 'Ol da diyemeyiz olmada diyemeyiz' dediler. Keşke ol deselerdi. O zaman aşı bu kadar ön planda değildi. Biz yandık başkası yanmasın. Allah kimseyi yakmasın, çok çok zor bir durum. İki yavrusunu bıraktı gitti."

Kızının yasını tutan acılı anne, hamilelere 'aşı yaptırın' çağrısında bulundu.

Bir aşısız hamile daha koronaya yenildi Türkiye’de artan korona vakalarına paralel olarak aşısız hamile kadınlardaki ölümler de dikkat çekiyor. Koronavirüse yakalanan aşısız hamile kadınlarda ölüm oranı normalden kat kat fazla. Ancak bütün uyarılara rağmen üzücü haberler gelmeye devam ediyor. Mardin’de aşısız olduğu öğrenilen hamile bir kadın doktorların bütün çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Yoğun bakım servisleri aşısız hamilelerle doldu Türkiye'de koronavirüsle mücadele tam gaz sürerken yeni mutasyonlar anne adaylarını vurdu. Uzmanlar özellikle son 1 aya dikkat çekerek, yoğun bakım servislerinde tedavi gören aşısız hamilelerin giderek arttığını belirtti.

Bakan Koca hamileleri uyardı: Tereddüt etmeden aşı olun Sağlık Bakanı Koca: "Gebelerimizin hastalığa yakalanmalarında artış yaşanmıştır. Bu, salgının seyrinde yeni bir durum. Anne adaylarımız tereddüt etmeden aşılarını olmalılar."