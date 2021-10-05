Türkiye Gazetesi

Ege denizi sallanmaya devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.54'te Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında bir deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 7,12 kilometre derinliğinde, 4,1 büyüklüğünde meydana gelen depremin merkez üssünün Datça ilçesine 34 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Datça açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem AFAD'ın verilerine göre Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem oldu.

Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Burdur'un Bucak ilçesinde, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.