İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu.
İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'un işgalden kurtuluşu dolayısıyla 6 Ekim 2021 Çarşamba günü toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek" ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı ayrıca İstanbulluları Gülhane Parkı'nda yapılacak kutlama etkinliklerine davet etti.
İşte İmamoğlu'nun yeni evi: Şehitlik arazisi üzerine yapılan lojmana yerleşti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Rumeli Hisarı'nda şehitlik arazisi üzerine yapılan saray gibi lojmana yerleştiği iddia edildi. Gazeteci yazar Tolga Saçıkara "Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor" dedi.
İmamoğlu'na tepki: Seçimde verdiği sözleri tutmadı Seçim döneminde 15 müze yapacağını vadeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’nde bulunan Balıkçı Kenan Tesislerindeki Deniz Canlıları Müzesini yıktı.