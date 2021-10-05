Türkiye Gazetesi

İstanbul'a su sağlayan barajlar alarm veriyor. 2021 yılının başında yüzde 19,16 olan barajlardaki su seviyesi Şubat ayında 50,3 seviyesine yükselmiş, Nisan'da ise yağışlarla birlikte yılın en yüksek seviyesi olan 81,15 görülmüştü. Barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla 8 ay sonra yeniden yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49,95 seviyesine indi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre; su miktarı 5 Ekim itibarıyla Istrancalar'da yüzde 23,11, Terkos'ta yüzde 54,69, Sazlıdere'de yüzde 24,19, Alibey'de yüzde 19,93, Büyükçekmece'de yüzde 45,57, Ömerli'de yüzde 78,61, Darlık'ta yüzde 49,7, Elmalı'da yüzde 60,16, Kazandere'de yüzde 8,36 ve Pabuçdere'de yüzde 3,22 olarak kaydedildi.

GÜNCEL SU MİKTARI 433 MİLYON METREKÜP

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 433,87 milyon metreküp seviyesinde bulunuyor.

Kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan 2021'de şu ana kadar alınan su miktarı ise 502,93 milyon metreküp oldu.

İçme suyu arıtma tesislerinden son 10 yılda verilen yıllık ortalama su miktarı ise 2,21 milyon metreküpten, 2,95 milyon metreküp seviyelerine çıktı.

Kentte ay bazında tüm zamanların en yüksek su tüketimi günlük ortalama 3 milyon 340 bin metreküp su ile ağustos ayında gerçekleşti. Tüm zamanların günlük en yüksek su tüketimi ise 3 milyon 483 bin metreküple 5 Ağustos'ta oldu.

Barajlarda 2021 yılı içerisinde ölçülen yağış miktarı 640,51 milyon metreküp oldu.

SON 10 YILIN DOLULUK ORANLARI

Barajlardaki doluluk oranı, 5 Ekim tarihi baz alındığında 2011'de yüzde 59,74, 2012'de yüzde 50,95, 2013'te yüzde 49,25, 2014'te yüzde 22,34, 2015'te yüzde 66,49, 2016'da yüzde 44,32, 2017'de yüzde 55,69, 2018'de yüzde 55,05, 2019'da yüzde 47,8, 2020'de yüzde 35,72, 2021'de ise yüzde 49,95 olarak gerçekleşti.

İstanbul su kaybetmeye devam ediyor! Barajlardaki doluluk oranı yarıya düştü Son yılların en kurak mevsimini geçiren İstanbul’da sıcak hava yerini yağışlara bıraktı. Ancak barajlardaki su seviyeleri azalmaya devam ediyor. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 52’ye inerek son 8 ayın en düşük seviyesini görmüş oldu. En yüksek doluluk oranı ise yüzde 81.46 ile Ömerli barajı oldu.

Kuraklık nedeniyle suların çekildiği Atatürk Barajı yeşile büründü! Bu yıl yaşanan kuraklık ile birlikte Atatürk Barajı göletindeki su seviyesinde çekilme yaşandı. Su çekilmesinin yaşandığı baraj göletinin Sitilce mevkisin de sahile yakın kısımlarda yüzey tamamen yeşile büründü.