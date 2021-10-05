Türkiye Gazetesi

Dünyada aktif olarak kullanılan en büyük kargo uçağı 'Antonov An-225' yakıt ikmali yapmak üzere ilk kez İstanbul Havalimanı'na indi.

Kazakistan'ın Almatı şehrinden havalanan uçak, 6 saat 15 dakikalık uçuşun ardından saat 12.00'de İstanbul Havalimanı'na geldi. İndikten sonra daha önceden belirlenen park pozisyonuna giden uçağa yakıt ikmali gerçekleştirilecek.

Dünyanın en büyük kargo uçağının, yaklaşık iki saat sürmesi planlanan yakıt ikmalinin ardından Avusturya'nın Linz şehrine gitmek için yeniden havalanacağı öğrenildi.

Kanat açıklığı 88 metre olan uçağın 32 adet tekerleği bulunuyor.

MAKSİMUM YÜK KAPASİTESİ 250 TON

"Mriya" isimli An-225, alanında dünyanın en büyük uçağı olarak biliniyor. Sadece bir tane bulunan uçak, doğal felaketlerde insani yardım maksadıyla da kullanılıyor.

İlk uçuşunu 21 Aralık 1988'de gerçekleştiren ve uzay mekiği taşımak amacıyla üretilen uçak, daha sonra dünya genelinde diğer kargo uçaklarının taşıdığı devasa büyüklükteki kargoları taşımak için kargo hizmeti vermeye başladı. 84 metre gövde uzunluğuna sahip kargo uçağının boş ağır 285 ton.

250 ton maksimum yük kapasitesine sahip olan uçak, saatte 850 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 12 bin metreye yükselebiliyor.

İstanbul Havalimanı sefer sayısıyla Avrupa 2'ncisi oldu İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 986 seferle Avrupa'da en çok uçuş yapılan 2. havalimanı oldu.

İstanbul Havalimanı'nda feci ölüm! Uyuşturucu kapsülleri midesinde patladı Uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıkan Ekvador uyruklu Zambrano Xavier Fernando Loor, aktarmalı uçuş için bulunduğu İstanbul Havalimanı'nda fenalaşarak hayatını kaybetti. Loor'un ölüm sebebinin ise midesinde taşıdığı kokain kapsüllerinin patlaması olduğu öğrenildi.