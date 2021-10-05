Türkiye Gazetesi

Arhavi ilçesi Balıklı köyünde yaşayan, 6 çocuğu ve 19 torunu bulunan 102 yaşındaki Hatice Canoğlu, koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı.

Yaşlı çınar test sonucunun pozitif çıkması üzerine Arhavi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık ekibi tarafından uygulanan 20 günlük tedavinin ardından Hatice nine koronavirüsü yenmeyi başardı.

3 AŞI AVANTAJ SAĞLADI

Doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde yoğum bakım ünitesinden servise alınan hastanın yakınları, Hatice ninenin üç aşısını da yaptırmış olmasının büyük avantaj olduğunu ifade etti.

Oğlu Kemal Canoğlu, yaklaşık 20 gün önce virüs belirtileri baş göstermesi üzerine sağlık ekibine haber verdiklerini ifade ederek "Annem 3 aşısını da olmuştu. Sağlıklı da besleniyordu. Bugün onu sağlıklı görmek bizi çok mutlu etti. Aşı olmanın önemini bir kere daha görmüş olduk" diye konuştu.

Doktor Emre Yılmaz ise “102 yaşındaki hastamız Hatice ninemiz, virüsü atlattı çok şükür. Hastanın zamanında getirilmesi de tedavi olmasına ayrı bir etken oldu. Ayrıca 3 doz aşının da yaptırmış olması çok önemliydi” dedi.

AŞI SAYESİNDE KOLAY ATLATILIYOR

Dahiliye uzmanı doktor Serhat Uslu ise “Mart ayından beri, Dünyada ve Türkiye’de Covid'le mücadelemiz sürüyor. Yaşlı ve genç hastalarımızla hasta sayısı ilçemizde oldukça fazla. Vaka sayısı biraz fazla ama yatan hasta sayımız az ve bu da aşının sayesinde hastaneye gelen hastalarımızdan 102 yaşındaki hastamızı yoğun bakımdan servise aldık. Bu durum bizi de çok mutlu etti” ifadelerini kullandı.

102 yaşındaki hastanın ailesi ve yakınları ise 20 gün sonra aile büyüklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadılar.

Bakan Koca duyurdu: 3 doz aşı daha etkili! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "3 doz aşı olmuş kişilerin 2 doz aşı olmuş kişilere göre hastalığa yakalanma oranında, hastaneye ve yoğun bakıma yatışta daha iyi korunduğu anlaşıldı." ifadelerini kullandı.