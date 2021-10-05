Türkiye Gazetesi

Kazada yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın kazadan dakikalar önce midibüs içerisinde çekilen fotoğrafı sosyal medya hesabında paylaştı.

Fotoğrafta kazada hayatını kaybeden Bartın Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Kömeç’in orta sıralarda cam kenarında, Murat Sevilmiş’in de midibüsün en arka koltuğunda cam kenarında oturduğu görüldü.

"BİZ HİÇ AYRILMADIK"

Başkan Akın paylaştığı fotoğrafa ‘Biz hiç ayrılmadık ki’ notu düşerek “Geçirdiğimiz trafik kazasından dakikalar önce çekildi bu fotoğraf. Yıllarca el ele, gönül gönüle davamız için birlik ve beraberlikle gece gündüz demedik. Bu kaza ile yüce rabbimiz bizim değerlimiz Ahmet kardeşimi ve Murat kardeşimi yanına aldı. Takdiri İlahi’dir. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bizimle beraber hep yaşayacaklar.

Biz hiç ayrılmadık ki” ifadelerinde bulundu.

Bartın'da MHP toplantısına giden yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var İçerisinde Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın da bulunduğu MHP kafilesini taşıyan yolcu otobüsü kaza yaptı. Kazada biri belediye başkan yardımcısı olmak üzere 2 kişi hayatını kaybederken, belediye başkanıyla birlikte 19 kişi de yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.