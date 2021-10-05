Türkiye Gazetesi

Gaziantep’te arkadaşının doğum gününe gitmek üzere kardeşiyle evden ayrılan 17 yaşındaki Hatice Ateş’e 5 gündür ulaşılamıyor. Kendisinden haber alınamayan Hatice Ateş’in babası Adil Ateş, kızının psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Kızının Cuma gününden beri kayıp olduğunu söyleyen baba, “Kızım Cuma günü akşamüstü saat 17.00 gibi 9 yaşındaki erkek kardeşini de yanına alarak bir arkadaşının doğum gününe gideceğim diyerek evden çıktı. Şuana kadar da kızım kayıp. Kardeşini getirip kapıya bırakıp gitmiş. Bu 2 yıl içerisinde kızım daha öncede evden kaçtı. 11 defa evden kaçtı. Bazılarında kendisi döndü bazılarında ise polisler bulup getirdi. Kızımın psikolojik sorunları var.

ERKEK ARKADAŞI EVE GELDİ

Savcılık tarafından psikolojik destek görünmesi istenilen ve ayda bir ruh sağlığı derslerine gitmesi gereken ama bu tedbir kararlarından birçoğuna uymayan biridir. Kızımın bulunup boynuna sarılmak istiyorum. Tedavisi için ne gerekiyorsa yapmak istiyorum. Ben eşimle ayrı yaşıyorum. Eşim bana 19 yaşlarında bir erkek çocuğun gelerek doğum günüme gideceğiz diyerek kızının götürüldüğünü söyledi. Şuan Cuma gününden beri kızım kayıptır. Telefonunu bir açıyor bir kapatıyor. Annesi mesajlar atıyor ancak cevap vermiyor. Kızımın desteğe ihtiyacı var. Yetkililerden kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum” şeklinde konuştu.

Kayıp şahıs, intihar etmek üzereyken bulundu Kayseri'de bir süredir kendinden haber alınamayan vatandaş, intihar etmek üzereyken polisler tarafından bulunarak, kararından vazgeçirildi.