ABD’nin Times Square metro istasyonunda korkunç olay. Metro istasyonunda bir şahıs trenin durağa yanaşmasını bekleyen bir yolcuyu itti.
HIZLA GELEN TRENE İTTİ
Durakta bekleyen bir kişi, aniden yerinden kalkarak önünde duran kadını raylara itti. Hızla gelen metroya çarpan kadın acı ile savuruldu. Çekilen görüntülerde savrulmanın şiddetiyle talihsiz kadının ayakkabısının fırladığı görülüyor. Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
POLİS TARAFINDAN ARANIYOR
Olay yerinden kaçan zanlının ise kayıplara karıştığı öğrenildi.
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