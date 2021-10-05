Türkiye Gazetesi

Bolu’da korona virüsle mücadele kapsamında kentin en işlek caddesi İzzet Baysal Caddesi’nde polis ekipleri tarafından denetimler yapıldı. Ekipler yaptıkları denetimlerde maske takmayan ve kurallara uymayanlara uyarılarda bulundu.

MASKESİZ VATANDAŞ YÜZÜNÜ ŞAPKAYLA SAKLADI

Polis ekiplerinin denetimleri sırasında bir vatandaşın hareketi dikkat çekti. Maskesini elinde taşıyan vatandaş polis ekiplerini görünce yüzünü şapkayla gizleyerek kaçmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından fark edilen vatandaş uyarıldı. Bisiklet süren maskesiz bir sürücü ise maskesinin koptuğunu söyleyerek kendini savundu. Polis ekipleri bisikletlinin cebindeki maskeyi göstermesi üzerine genç cebinden çıkardığı maskeyi takarak uzaklaştı.

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