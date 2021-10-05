Salgın nedeniyle bir süredir Türkiye'ye gidişleri yasaklayan İngiltere'nin gidişleri serbest bırakmasının ardından İngiliz turistleri ağırlayan Muğla’nın Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafedeki Orhaniye Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu plajı, İngiliz turistlerin uğrak mekanı haline geldi.
İngiliz turistler Kızkumu plajında gezerek deniz ve manzaranın keyfini çıkardı.
67 yaşındaki Allen Moore, burada olmaktan çok mutlu olduklarını ifade ederek, "İngiltere’den tatil için geldik, gerçekten çok heyecanlıydık. Geçen şubat ayında rezervasyonumuzu yaptırmıştık, çok bekledik. Hükümet onay verir vermez kendimizi burada bulduk. Her yıl tatilimizi burada yapıyoruz. Doğası yangınlara rağmen hala çok güzel" şeklinde konuştu.
"Senenin 8 ayında burada yaşıyorum"
İngiliz vatandaşı Elizabeth Monty ise, "Ben senenin 8 ayında burada yaşıyorum. Ülkemin kapılarını açma kararını geç aldığını düşünüyorum. Burası çok güzel bir yer’’ dedi.
Uzun bir süredir tatil tercihlerinin Türkiye olduğunu ifade eden 63 yaşındaki Jennifer Ant, "30 yıldır Türkiye’ye tatile geliriz. Hala ülkemizde çalıştığımız için yerleşemedik ancak tatil için geliyoruz. Bu yıl 3 haftalığına geldik, hükümetimiz gidebilirsiniz deyince hemen valizlerimizi hazırlayıp internetten rezervasyonumuzu yaptırıp ertesi gün buraya uçtuk. Burası çok güzel bir yer. Kızkumu plajı da çok güzel, çok özlemiştik" diyerek heyecanlı olduğunu belirtti.
Kızkumu’na İzmir’den eşiyle gelen emekli Şeref Akman, "Kendi aracımızla gezerek İzmir'den geldik. Marmaris’te konakladık, sonra Datça’ya gittik. Şimdi tekrar gezerek İzmir'e geri dönüyoruz. Kızkumu’na yıllar önce gelmiştik. 20 yıl falan olmuştur, tekrar görmek istedik" dedi.
Sahre Akman da, "Yangınlardan dolayı çok üzgünüz, ciğerlerimiz yandı. Keşke hiç olmasaydı. Görünce buraları çok üzüldük. Hem turizme destek olalım hem de görelim dedik, çıktık yola geldik" diye konuştu.
Yaz günlerini aratmayan sıcak havanın ise yerli ve yabancı turistlerin keyiflerini yerine getirdiği gözlemlendi.
4 ay sonra Antalya'ya ilk İngiliz turist kafilesi geldi İngiltere’nin 4 aydır uyguladığı uçuş kısıtlamasını kaldırmasının ardından 90 kişilik ilk turist kafilesi, "turizmin başkenti" Antalya'ya geldi.
İngiliz turist mirasını kaldığı oteldeki belboya bıraktı Yaz tatillerini Aydın’ın Kuşadası ilçesinde geçiren İngiliz turist mirasının bir bölümünü kaldığı oteldeki personele bıraktı. Mirastan en büyük payı alan ise dürüstlüğü ile İngiliz turistin takdirini kazanan bellboy oldu.
Türkiye'ye İngiliz turist akını başlıyor Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'ya, seyahat yasaklarını mayıs ayında kaldırmaya hazırlanan İngiltere'den erken rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.
İngilizler Kızkumu'nu görmeden dönmüyor
Marmarise 27 kilometre mesafede olan Orhaniye Mahallesi'nde bulunan Kızkumu plajı İngiliz turistlerin gözdesi... İngiltere'den Türkiye'ye gidiş yasağının kalkmasının ardından bölgeye çok sayıda İngiliz turist geldi.
Salgın nedeniyle bir süredir Türkiye'ye gidişleri yasaklayan İngiltere'nin gidişleri serbest bırakmasının ardından İngiliz turistleri ağırlayan Muğla’nın Marmaris ilçesine 27 kilometre mesafedeki Orhaniye Mahallesi'nde bulunan dünyaca ünlü Kızkumu plajı, İngiliz turistlerin uğrak mekanı haline geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Marmaris,Muğla,Kızkumu plajı,İngiliz turist,