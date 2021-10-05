Türkiye Gazetesi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, 27 Kasım 2018'de 2 yaşındaki Esma Asel Kolat, üvey babası Emre S. tarafından darbedildi. Fenalaşan çocuk hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkiklerde kafatasında çatlaklar tespit edildi. Yoğun bakıma alınan küçük Esma, kurtarılamadı. Ardından üvey babası ile öz annesi F.K. gözaltına alındı. Ancak anne daha sonra tahliye edildi.



ANNE İÇİN HAPİS İSTENDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili iddianame hazırladı. İddianamede, F.K. hakkında "kötü muamele" suçundan 2 aydan 1 yıla kadar, Emre S. hakkında ise "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan en az 27 yıl hapis cezası talep edildi.



"BEN YAPMADIM, SUÇSUZUM"

İddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılama süreci başladı. Sanıklar, bugün Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde hâkim karşısına çıktı. Emre S, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Emre S. "Esma ile hiç baş başa kalmadım, ona bir şey yapmadım. Yanında bile değildim. Yapmadığım bir şeyin cezasını çekiyorum" dedi.



AVUKATLARI BERAATINI İSTEDİ.

Davaya dâhil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanıkların üst hadden cezalandırılmasını istedi. Esma'nın öz babası Halit Kolat'ın avukatı da sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Tutuklu sanığın avukatları ise Emre S'nin üç yıldır suçsuzluğunu ispatlamaya çalıştığını, müvekkillerinin suçsuz olduğunu savunarak, tahliye ve beraat talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, Emre S'yi "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan da 15 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Heyet, "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan anne F.K'yi 5 ay hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.



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