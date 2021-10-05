Türkiye Gazetesi

Sungurlu ilçesine bağlı Çiftlik köyünde oturanlar, farklı bir türde kuşu telef olmuş hâlde bulunca Doğa Koruma ve Milli Parklar il Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Köye gelen ekipler, kuşun nesli tükenmekte olan balık kartalı olduğunu söyledi. Markalanmış kuşun, yaklaşık dört bin kilometre uzaklıktaki Finlandiya'nın başkenti Helsinki'den göç ettiği belirlendi. Kuşun, burada elektrik tellerine deyip akıma kapılması sonucu telef olduğu öğrenildi. Yetkililer kuşun tahnitinin yapılacağını dile getirdi.



SUYA DALAN TEK YIRTICI KUŞ

İri ve uzun kanatlı olan balık kartalı, suya dalabilen tek yırtıcı kuş özelliğine sahip... Çok iyi bir balık avcısı olarak bilinen ve yıllarca bilim adamları tarafından ayak yapısı merak edilen bu tür, bazen asılı kalarak, bazen süzülerek avlanır. Ama genellikle tamamen suyun içine girer. Yaklaşık 1 metre derine dalabilen balık kartalı hemen hemen sadece balıkla beslenir.









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