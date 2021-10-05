Kümbet köyünden Çıkrıkkapı mevkiine seyir halinde bulunan İsmail Tekneci idaresindeki araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Hacı Deresi’ne yuvarlandı. Kazada sürücüsü İsmail Tenekeci yaralanırken, araçta bulunan Mesure Tenekeci olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, Mesure Tenekeci’nin cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kamyon uçuruma yuvarlandı: 2 ölü Erzurum'un İspir ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Olayda 2 kişi can verdi.
Uçurumdan yuvarlandı, bir gün sonra sağ halde bulundu Sinop'ta, kayıp olarak aranan yaşlı adamın bir uçurumdan yuvarlandığı öğrenildi. Kayıp adam, 24 saat sonra bulunduğu alandan kurtarılıp hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.