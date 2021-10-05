Türkiye Gazetesi

Siverek ilçesinde seyyar satıcılık yapan Ahmet Canbaz, sarımsak sattığı tavlasının üzerinde sahipsiz bir para cüzdanı fark etti. Canbaz, cüzdanı açtığında içinin dolu para olduğunu fark etti. Tavlasıyla Soluğu Siverek Zabıta Amirliğinde alan duyarlı vatandaş, bulduğu para cüzdanını zabıtalara teslim etti. Cüzdanın içerisinde bulunan nüfusa kimliğiyle cüzdan sahibine ulaşan zabıta görevlileri, zabıtalığa gelen cüzdan sahibi kadına, cüzdanı teslim edildi.

"ALLAH BİZE HARAM LOKMA NASİP ETMESİN"

Seyyar satıcılık yaptığını söyleyen Ahmet Canbaz, “Bir ara baktım ki benim tavlamın üzerinde bir cüzdan var, bu cüzdanının sahibine nasıl ulaşacağım, aklıma zabıta amirliğine gitmek geldi. Geldim buraya, onlarda cüzdanı açtılar ve buradan sahibine ulaştılar. Hanım efendi geldi, parasını ve cüzdanını teslim ettik. Allah korusun, Allah haram lokma bize nasip etmesin” dedi.

"DUYARLI VATANDAŞIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Zabıta Hilmi Bilgiseven de devamlı kovalamaca yaşadığımız seyyar satıcının örnek davranışını gördüklerinde çok duygulandıklarını belirterek, “Bu arkadaşımız yerde bir cüzdan bulmuş, bu cüzdanla birlikte Amirliğimize geldi, cüzdanda ki kimliğe bakarak, cüzdan sahibine ulaştık. İçinde bir miktar para vardı, telefonla sahibine ulaştık ve cüzdan sahibi buraya geldi ve cüzdanı sahibine teslim ettik. Duyarlılığından dolayı arkadaşımıza teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Yerde bulduğu içi para dolu cüzdanı kendi cüzdanıymış gibi çantasına attı Ankara’da bir kadın, yerde içi para dolu cüzdan buldu. Kadın cüzdanı rahat hareketler ile çantasına koyarak yoluna devam ederken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Yerde bulduğu 20 bin TL değerindeki mücevheri alıp kayıplara karıştı Başkent'te, tadilata gönderilmek üzere kilitli poşete konulup kuryeye teslim edilen ancak kilitli poşetin açılmasıyla yere düşen 20 bin TL değerindeki elmas bilekliği yerden alan genç kayıplara karıştı.