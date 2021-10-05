Türkiye Gazetesi

Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarında Hamidiye Mahallesi istikametinden Paşacık Mahallesi istikametine seyreden ve henüz sürücüsü belirlenemeyen minibüs önünde seyreden Mehmet B. (31) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkarak karşıya geçmek için bekleyen yabancı uyruklu Rokiyeh R. (22) isimli hamile kadına çarptı. Kaza sonucu hamile kadın yaralanırken, minibüs sürücüsü hızla olay yerinden kaçtı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirirken, polis ekipleri inceleme başlattı. Yaralı kadın yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan kadının ve karnındaki bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaçan minibüs sürücüsünün peşine düştü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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