Güvenlik güçlerinin turizm bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği "Sahil Rüzgârı" operasyonunun bugün 2. dalgası düzenlendi. Bu defa 9 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı: Antalya, Aydın, Adana, Bursa, İzmir, Çanakkale, Kocaeli, Mersin ve Muğla’da operasyonlar gerçekleştirildi. 143 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 43 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 28 adet tabanca, 12 adet tüfek, bin 875 adet fişek, 1 adet pala, çok sayıda silah parçası, 30 adet sentetik hap, muhtelif miktarda metamfetamin ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı: "Sahil Rüzgarı-2” operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı: "Sahil Rüzgarı-2” operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı, turistlerin yoğun bulunduğu turistik bölgelerdeki suç gruplarına yönelik “Sahil Rüzgarı-2” kod adlı operasyonu başlattığını duyurdu.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 kişi yakalandı İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 kişi yakalandı Gelen bir son dakika haberine göre İstanbul’daki 10 ilçede radikal terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.