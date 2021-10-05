Güvenlik güçlerinin turizm bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği "Sahil Rüzgârı" operasyonunun bugün 2. dalgası düzenlendi. Bu defa 9 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı: Antalya, Aydın, Adana, Bursa, İzmir, Çanakkale, Kocaeli, Mersin ve Muğla’da operasyonlar gerçekleştirildi. 143 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 43 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 28 adet tabanca, 12 adet tüfek, bin 875 adet fişek, 1 adet pala, çok sayıda silah parçası, 30 adet sentetik hap, muhtelif miktarda metamfetamin ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
İçişleri Bakanlığı: "Sahil Rüzgarı-2” operasyonu başlatıldı İçişleri Bakanlığı, turistlerin yoğun bulunduğu turistik bölgelerdeki suç gruplarına yönelik “Sahil Rüzgarı-2” kod adlı operasyonu başlattığını duyurdu.
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 16 kişi yakalandı Gelen bir son dakika haberine göre İstanbul’daki 10 ilçede radikal terör örgütü DEAŞ’a düzenlenen operasyonda, 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Turizm bölgelerinde operasyon
Güvenlik güçleri, 8 turizm şehrinde suç örgütlerine yönelik "Sahil Rüzgârı" operasyonu gerçekleştirmişti. Bugün de operasyonun ikinci dalgası yapıldı.
Güvenlik güçlerinin turizm bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği "Sahil Rüzgârı" operasyonunun bugün 2. dalgası düzenlendi. Bu defa 9 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanlığı: Antalya, Aydın, Adana, Bursa, İzmir, Çanakkale, Kocaeli, Mersin ve Muğla’da operasyonlar gerçekleştirildi. 143 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 43 şüpheli şahsı yakalama çalışmaları devam ediyor. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda; 28 adet tabanca, 12 adet tüfek, bin 875 adet fişek, 1 adet pala, çok sayıda silah parçası, 30 adet sentetik hap, muhtelif miktarda metamfetamin ve çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.
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