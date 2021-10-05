Türkiye Gazetesi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Karakurt Mahallesi Bozkurt mevkiinde, bugün saat 11.30 sıralarında jandarma tarafından alınan istihbari bilgiler doğrultusunda yapılan operasyonda Ş.B. (K-52), O.A. (E-58), T.S. (E-46), A.D. (E-58), R.Ö. (E-61), M.K. (E-62), İ.K. (E-59) isimli şahısların arkeolojik sit alanı olmayan arazide, 9 metre derinliğinde ve 10 metre genişliğinde iş makinesiyle çukur kazarak kaçak kazı yaptıkları tespit edilerek suçüstü yakalandı.

MALZEMELER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin kazı yaparken kullandıkları iş makinası, 2 adet kürek ve 1adet kazma ve 1 adet 30 metre kablo uzunluğuna sahip kuyu görüntüleme kamerası ele geçirildi.

Meydana gelen olayla ilgili Kırkağaç Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilirken şüpheliler ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakıldı.

10 aylık kazı çalışması sonucu kale surları ortaya çıktı Muğla Valiliğinin destekleri ile 10 ay önce kazı çalışmalarına başlanan Akyaka Kalesi’nde sur duvarları tamamen gün yüzüne çıktı.

Arkeolojik kazılarla tarih aydınlanacak Bu yıl gerçekleştirilecek 605 arkeolojik kazı çalışmasının 565’ini Türk heyetler yapacak.