Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir kişi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla vurularak öldürüldü. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, ölen kişinin 35 yaşındaki Abdülkadir Görmez olduğu tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

4 kovanın bulunduğu olay yerinde cinayetin gerçekleşme şekli polis tarafından araştırılırken, savcılık incelemesinin ardından Görmez'in cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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